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Эксперт предупредил: лучше не покупать россиянам худшие кроссоверы на вторичном рынке.

Эксперт компании Expocar Александр Ковалев высказал мнение о кроссоверах, которые лучше обходить стороной на вторичном рынке.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
25.09.2024, 13:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Эксперт компании Expocar Александр Ковалев высказал мнение о кроссоверах, которые лучше обходить стороной на вторичном рынке. По мнению специалиста, на пятом месте списка ненадежных автомобилей оказались немецкие BMW X1 и X3 из-за проблем с двигателями серии N20, выпускавшимися в определенные годы.

Ковалев также добавил, что китайские Chery Tiggo T11 и Geely Emgrand X7 I занимают четвертое место из-за проблем с коррозией на кузове, характерной для многих «китайцев» прошлых десятилетий.

Эксперт выделил Volkswagen Tiguan первого поколения как третий автомобиль в рейтинге, отметив, что его моторы требовательны к качеству топлива и запчастям, а также отметил сложность поиска хорошо ухоженных экземпляров.

Второе место досталось Brilliance V3, еще одному китайскому производителю. Ковалев выделил низкое качество сборки и проблемы с запчастями как основные минусы данной модели, учитывая отсутствие представительства бренда на российском рынке.

Согласно эксперту, наиболее проблемными кроссоверами являются Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600 из-за обилия серьезных недостатков, начиная от качества комплектующих и заканчивая сложностью технического обслуживания.

В то же время, специалисты отмечают нехватку запчастей в российских автосервисах из-за увеличения продаж подержанных машин. Согласно мнению некоторых представителей СТО, наибольшие проблемы возникают с запчастями для премиальных автомобилей, трансмиссий и электронных систем.

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