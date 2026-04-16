Эксклюзивные условия на приобретение гибридного полноразмерного кроссовера EXEED EXLANTIX ET в EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ

Флагман EXLANTIX ET – ориентир, который отличает новаторов от последователей. Он создан, чтобы объединять тех, кто ведет в новую эпоху.

EXLANTIX ET - новое определение движения, сочетание мощи новых источников энергии, премиального комфорта, актуального дизайна, а также высококачественных материалов отделки.

Ощущение эксклюзивности подчеркнуто богатым оснащением автомобиля: электронной приборной панелью, панорамной крышей, климат-контролем для второго ряда, вентиляцией и массажем сидений, режимом «нулевой гравитации» для пассажирских кресел. EXLANTIX ET оснащен 30 интеллектуальными ассистентами водителя и более чем 20 датчиками, камерами и сонарами, обеспечивая безопасность в любых дорожных условиях. Кроссовер адаптирован к российским условиям: защита кузова соответствует высшему антикоррозийному стандарту, а «зимний пакет» включает обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Силовая установка гибридного кроссовера включает два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивая разгон 0–100 км/ч за 4,8 сек и пиковую мощность в 469 л.с. Батарея 40 кВт/ч позволяет проехать до 180 км на электричестве, а суммарный запас хода достигает 1180 км. Благодаря этим впечатляющим характеристикам EXLANTIX ET установил национальный рекорд по дальности хода гибридных автомобилей и стал победителем в нескольких номинациях престижной премии «Автомобиль года в России 2025». Он также был назван «Гибридом года 2025» (премия «Золотой Клаксон») и «Самым высокотехнологичным гибридным кроссовером 2025» (премия «Внедорожник года 2025»).

При покупке автомобиля с учетом максимальной выгоды стоимость составит 6 490 000 рублей*.

*Стоимость указана на дату 13.04.2026 года.