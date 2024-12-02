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Коллекция машин Экклстоуна выставлена на продажу

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун объявил о готовности продать свою огромную коллекцию гоночных машин Гран-При на аукционе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.12.2024, 10:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун объявил о готовности продать свою огромную коллекцию гоночных машин Гран-При на аукционе. Экклстоун пояснил, что не хочет оставлять своей жене - спортивному вице-президенту FIA по Южной Америке Фабиане Флоси - проблемы с продажей автомобилей после его ухода.

«Все машины, которые я приобрел за все эти годы, имеют потрясающую гоночную историю и представляют собой редкие произведения искусства. Я привязан к этим автомобилям, но пришло время задуматься о их будущем после меня, и поэтому я принял решение их продать», - заявил Берни Экклстоун.

«Собрав лучшие болиды Формулы 1 со времен зарождения этого вида спорта, я решил передать их новым владельцам, которые будут бережно относиться к ним, ухаживать за ними как за ценными произведениями искусства».

В коллекции присутствуют машины, на которых выступали такие знаменитости, как Михаэль Шумахер, Ники Лауда, Стерлинг Мосс и Нельсон Пике.
Самым древним экземпляром в коллекции является Bugatti Type 5 1931 года, а самым новым - Ferrari, ставшая чемпионом в 2002 году.

Предварительная оценка стоимости коллекции составляет 250 миллионов фунтов.

Источник

Берни Экклстоун (7)

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