Коллекция машин Экклстоуна выставлена на продажу

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун объявил о готовности продать свою огромную коллекцию гоночных машин Гран-При на аукционе. Экклстоун пояснил, что не хочет оставлять своей жене - спортивному вице-президенту FIA по Южной Америке Фабиане Флоси - проблемы с продажей автомобилей после его ухода.

«Все машины, которые я приобрел за все эти годы, имеют потрясающую гоночную историю и представляют собой редкие произведения искусства. Я привязан к этим автомобилям, но пришло время задуматься о их будущем после меня, и поэтому я принял решение их продать», - заявил Берни Экклстоун.

«Собрав лучшие болиды Формулы 1 со времен зарождения этого вида спорта, я решил передать их новым владельцам, которые будут бережно относиться к ним, ухаживать за ними как за ценными произведениями искусства».

В коллекции присутствуют машины, на которых выступали такие знаменитости, как Михаэль Шумахер, Ники Лауда, Стерлинг Мосс и Нельсон Пике.

Самым древним экземпляром в коллекции является Bugatti Type 5 1931 года, а самым новым - Ferrari, ставшая чемпионом в 2002 году.

Предварительная оценка стоимости коллекции составляет 250 миллионов фунтов.