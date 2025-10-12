Экклстоун: «Пиастри — лучший пилот после Ферстаппена»

Берни Экклстоун выразил мнение, что Оскар Пиастри заслуживает звания одного из сильнейших пилотов Формулы 1 на сегодняшний день, уступая лишь Максу Ферстаппену. Бывший руководитель Формулы 1 отметил, что австралийского гонщика отличает умение признавать собственные ошибки и не перекладывать вину на других участников.

В интервью изданию Sport.de Экклстоун подчеркнул: «Пиастри делает своё дело, а когда допускает ошибки, то знает, что это он их допустил и не пытается обвинять других или придумывать оправдания. Оскар старается больше их не повторять, и не допускает один и тот же просчёт дважды. Он – лучший гонщик после Макса Ферстаппена».

Экклстоун также отметил, что в разные эпохи в Формуле 1 выступали пилоты, способные превзойти современных, однако у них не было возможности раскрыть весь свой потенциал. Он добавил, что Зак Браун успешно справляется с руководством команды, привлекая в коллектив нужных специалистов.