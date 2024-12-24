Эдуардо Баррикелло готовится к своему дебюту в серии WEC

В 2025 году сын бывшего пилота Формулы 1 Рубенса Баррикелло сделает свой дебют в мировом чемпионате гонок на выносливость WEC.

Молодой гонщик по имени Эдуардо Баррикелло заключил контракт с командой Racing Spirit of Leman, которая является клиентской командой Aston Martin в классе LMGT3.

Последние два года Эдуардо активно выступал в бразильской серии Stock Car Pro Series, представляя интересы команды Mobil Ale Full Time. В сезоне 2025 года он сумел занять третье место в общем зачете гонщиков, а также одержал три победы за последние два сезона.