Эдди Джордан: "Ньюи возьмет перерыв в карьере"

Эдриан Ньюи принял решение завершить сотрудничество с командой Red Bull в начале 2025 года. По условиям контракта, он имеет возможность немедленно перейти работать в другую команду. Однако его менеджер и близкий друг Эдди Джордан выразил мнение, что вероятнее всего Ньюи сделает паузу в карьере.

Эдди Джордан подчеркнул: «Не стоит забывать, что в Red Bull Ньюи постоянно находился под давлением. Поэтому если он решит взять перерыв и отправиться в круиз на яхте, то все окружающие поймут его выбор. Я считаю, что такой сценарий более вероятен, чем мгновенное погружение в новые карьерные возможности».

«Обстановка изменилась – он становится старше. У Ньюи была замечательная команда, он сотрудничал с великими гонщиками и профессионалами. Он может задуматься и, вероятно, задумается о том, какие изменения ожидают его в будущем».