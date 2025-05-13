Испытания электросамокатов расширяются по всему Лондону, а общий пробег достигает 10 миллионов километров

Электросамокаты могут вызывать споры у многих водителей, однако лондонские путешественники проехали на арендованных двухколесных транспортных средствах более 10 миллионов километров с момента запуска крупнейшего испытания в Великобритании.

Wandsworth – последний район, присоединившийся к испытанию, что означает, что треть столичных районов участвует в программе. В отличие от толп незаконных электросамокатов, которые регулярно используются на дорогах Великобритании без видимого наказания, флот из 4 000 электросамокатов, работающих легально в рамках испытания, ограничен скоростью 12,5 миль в час и имеет постоянно включенные огни в целях повышения безопасности. По данным Transport for London (TFL), всего 0,0004 процента законных поездок на электросамокатах привели к серьезным травмам, но за пределами испытания ситуация выглядит более пугающей.

По официальным данным, в 2024 году произошло шесть смертельных случаев в результате столкновений с электросамокатами, а также около 1 194 пострадавших. Парламентский совет по вопросам безопасности транспорта (PACTS) недавно указал на то, что с 2019 года произошло 49 смертей, связанных с электросамокатами, и рекомендовал правительству предпринять меры против продавцов нелегальных электросамокатов, а также содействовать более активной полицейской деятельности против тех, кто использует их на дорогах.

PACTS также говорит, что Министерство транспорта должно улучшить учет травм, связанных с электросамокатами, после того как расследования совета показали, что менее 10 процентов травм, связанных с электросамокатами, фиксируемых в больничных отделениях, отражаются в официальной статистике.

Тем временем ТFL рисует гораздо более привлекательную картину официально регулируемых испытаний. Отмечается, что новый анализ показывает, что уровень риска получения травм в рамках испытания снизился с каждым годом в течение первых трех лет работы, а также за время испытания не было зафиксировано смертей. Операторы также сообщили, что более 94 процентов поездок на электросамокатах соблюдали правила парковки.