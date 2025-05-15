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Джордж Расселл: "Сейчас McLaren непобедим".

Джордж Расселл: Mercedes не рассчитывает на победу в Имоле. Команда признала, что McLaren на данный момент непобедима, но работает над улучшениями.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.05.2025, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом уик-энда на трассе Имола пилот команды Mercedes Джордж Расселл поделился мнением, что на этот раз победа вряд ли будет достигнута.

«Задача крайне сложная. На данный момент у нас нет ничего, что могло бы помочь нам сделать значительный скачок вперед и сравняться с McLaren», - отметил Расселл.

«В настоящее время McLaren демонстрирует высочайший уровень. Они, безусловно, придумали нечто инновационное и уникальное, но мы прилагаем все усилия, упорно работая над поиском решений в каждой конкретной области», - подчеркнул гонщик.

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