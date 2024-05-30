Джордж Расселл: «Я уверен в двигателе Mercedes 2026 года»

В следующем году мир Формулы 1 претерпит серьезные изменения – гоночные болиды перейдут на новые силовые установки. Пилот команды Mercedes, Джордж Расселл, выразил уверенность в том, что благодаря новому двигателю его команда окажется в преимущественном положении.

«Для каждого из нас может показаться, что 2026 год далеко, но в мире автогонок это уже совсем скоро, - поделился мнением Расселл. - Мы с большим нетерпением ждем новой эпохи».

Он отметил, что команда обладает обширным опытом, включая победу в 2014 году, участие в Формуле E и разработку гиперкара Mercedes-AMG ONE. В моторостроительном подразделении Mercedes High Performance Powertrains работают специалисты с обширным опытом работы в области передовых технологий.

«Все эти факторы дают нам возможность создать выдающийся двигатель. Наши партнеры из Petronas в настоящее время трудятся над новой формулой топлива, и их разработки кажутся очень многообещающими. Поэтому мы уверены в наших силах и перед запуском новой эры», - подытожил Расселл.