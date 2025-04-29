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Джордж Расселл: Я мог бы уже иметь два титула

Молодой гонщик Формулы 1 Джордж Расселл признался, что мог бы стать двукратным чемпионом, если бы присоединился к команде раньше, чем через три года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 14:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл никогда не становился чемпионом в мире автоспорта Формулы 1. Лучшим его достижением на текущий момент является 4-е место в общем зачёте в сезоне 2022 года. Однако пилот команды Mercedes не сдается и утверждает, что мог добиться гораздо большего.

В интервью для издания The Athletic Расселл поделился своими мыслями и отметил, что было непросто работать в тени такого титана, как Льюис Хэмилтон. «Наверное, сложно быть напарником семикратного чемпиона мира в протяжении трех лет. Раньше считалось, что если удалось опередить Хэмилтона в гонке или в общем зачёте, то это как победа в самой гонке или в чемпионате», - отметил Расселл.

Пилот Mercedes также подчеркнул, что не собирается менять свой подход к работе даже после продления контракта. Он продолжает работать со своей командой инженеров и механиков, несмотря на отсутствие Хэмилтона. «Льюис был ориентиром для многих, но его уход ничего не изменил для меня. Я по-прежнему тренируюсь, сажусь в машину, опускаю шлем и выезжаю на трассу. Я остаюсь хозяином своей судьбы», - добавил Расселл.

Источник

Джордж Расселл (90)Mercedes (287)

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