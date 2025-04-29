Джордж Расселл: Я мог бы уже иметь два титула

Джордж Расселл никогда не становился чемпионом в мире автоспорта Формулы 1. Лучшим его достижением на текущий момент является 4-е место в общем зачёте в сезоне 2022 года. Однако пилот команды Mercedes не сдается и утверждает, что мог добиться гораздо большего.

В интервью для издания The Athletic Расселл поделился своими мыслями и отметил, что было непросто работать в тени такого титана, как Льюис Хэмилтон. «Наверное, сложно быть напарником семикратного чемпиона мира в протяжении трех лет. Раньше считалось, что если удалось опередить Хэмилтона в гонке или в общем зачёте, то это как победа в самой гонке или в чемпионате», - отметил Расселл.

Пилот Mercedes также подчеркнул, что не собирается менять свой подход к работе даже после продления контракта. Он продолжает работать со своей командой инженеров и механиков, несмотря на отсутствие Хэмилтона. «Льюис был ориентиром для многих, но его уход ничего не изменил для меня. Я по-прежнему тренируюсь, сажусь в машину, опускаю шлем и выезжаю на трассу. Я остаюсь хозяином своей судьбы», - добавил Расселл.