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Джордж Расселл восхитился новым Mercedes-AMG ONE

Mercedes-AMG ONE: гиперкар за $2,7 млн. с двигателем из F1. Джордж Расселл стал обладателем машины мечты. Владельцы - Хэмилтон, Росберг, Боттас.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В 2017 году в Mercedes был представлен гиперкар Project One, который впоследствии начал массовое производство под названием Mercedes-AMG ONE. В создании автомобиля принимал участие Льюис Хэмилтон, а стоимость каждого экземпляра достигает $2,7 миллиона.

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой. В его основе находится турбомотор V6 объемом 1,6 литра, который развивает 574 лошадиные силы. Общая мощность силовой установки вместе с гибридной частью, включающей 4 электромотора, превышает отметку в 1000 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 352 км/ч.

Новым владельцем Mercedes-AMG ONE стал Джордж Расселл. Гонщик Mercedes поделился радостной новостью в социальных сетях, опубликовав серию фотографий с гиперкаром.

Фото: F1news.ru

"Моя машина мечты!!! – написал Джордж. – Очень горжусь, что стал ее обладателем. Я мечтал об этой машине с момента присоединения к Mercedes в 2017 году. Невероятно, что этот двигатель – модифицированная версия мотора с нашей машины Формулы 1 2015 года, которая была первой Mercedes Формулы 1, за руль которой я сел. Какой зверь!"

В автопарке Джорджа Расселла уже присутствуют Mercedes 280 SL 1970 года, AMG G63 и C63, AMG C63S, SL63 и GT S Coupe.

Среди известных владельцев Mercedes-AMG ONE также присутствуют Льюис Хэмилтон и его отец Энтони, Дэвид Култхард, Нико Росберг, Валттери Боттас и Кристиан Алберс.

Источник

Джордж Расселл (91)Mercedes (288)

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