Джордж Расселл восхитился новым Mercedes-AMG ONE

В 2017 году в Mercedes был представлен гиперкар Project One, который впоследствии начал массовое производство под названием Mercedes-AMG ONE. В создании автомобиля принимал участие Льюис Хэмилтон, а стоимость каждого экземпляра достигает $2,7 миллиона.

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой. В его основе находится турбомотор V6 объемом 1,6 литра, который развивает 574 лошадиные силы. Общая мощность силовой установки вместе с гибридной частью, включающей 4 электромотора, превышает отметку в 1000 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 352 км/ч.

Новым владельцем Mercedes-AMG ONE стал Джордж Расселл. Гонщик Mercedes поделился радостной новостью в социальных сетях, опубликовав серию фотографий с гиперкаром.

Фото: F1news.ru

"Моя машина мечты!!! – написал Джордж. – Очень горжусь, что стал ее обладателем. Я мечтал об этой машине с момента присоединения к Mercedes в 2017 году. Невероятно, что этот двигатель – модифицированная версия мотора с нашей машины Формулы 1 2015 года, которая была первой Mercedes Формулы 1, за руль которой я сел. Какой зверь!"

В автопарке Джорджа Расселла уже присутствуют Mercedes 280 SL 1970 года, AMG G63 и C63, AMG C63S, SL63 и GT S Coupe.

Среди известных владельцев Mercedes-AMG ONE также присутствуют Льюис Хэмилтон и его отец Энтони, Дэвид Култхард, Нико Росберг, Валттери Боттас и Кристиан Алберс.