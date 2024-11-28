Гонщики определились и ожидают изменений, - Джордж Расселл.

Макс Ферстаппен оказался в центре внимания после двух разных ситуаций: в Остине его не оштрафовали, когда он вытеснил Ландо Норриса с трассы, а в Мехико ему было вынесено два 10-секундных штрафа. В это же время на Гран При Катара председатель GPDA Джордж Расселл и гонщики высказались относительно правил и ожидают изменений в регламенте.

Джордж Расселл поделился мнением: «Не вижу сложностей в данном вопросе. Мы все пришли к общему пониманию ситуации. Если ты заходишь по внутреннему радиусу, а потом удерживаешь машину на трассе, то это уже твое место на повороте.

Все желают увидеть ожесточенную борьбу в колесо к колесу, с искрами и вылетами в гравий. Думаю, судьи это понимают. Если вы обгоняете с внешней стороны, вам нужно уступить место».

Сейчас действующий регламент требует, чтобы гонщик, находящийся внутри, уступил позицию гонщику снаружи на протяжении апекса поворота. Это правило собираются отменить. Возможно, уже на этапе в эти выходные».

Многие гонщики поддерживают идею, что если вы проводите обгон с внутренней стороны, вам следует быть в состоянии удержать машину на трассе. И если вы удерживаете, то вам предоставлено право контролировать аутсайдера на повороте, как это обычно делалось в карьере, начиная с картинга».

«Мы также пришли к выводу, что основная часть проблем связана именно с трассами. Мы обсудили ситуацию в Остине, и многие маневры могли бы быть избежаны, если бы использовался гравий, как, например, в четвертом повороте на Австрийском треке. Вы уезжаете на гравий, если не контролируете автомобиль, вы знаете, просто чуть-чуть зашевелились».

«Сама трасса является корнем зла, а предложения – временное решение, которое надо использовать до тех пор, пока трассы не будут приведены в должный вид».