Джеймс Ваулз: Я буду бороться до конца

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, поделился горькими выводами после заключительных событий в Бразилии, которые оказались для команды настоящим испытанием, закончившимся не только двойным сходом, но и серией серьезных аварий.

«Иногда в мире Формулы 1 случается чудо, когда все звезды сходятся и ты радуешься как никогда, но, к сожалению, иногда приходится переживать настоящие испытания и грусть», — заметил Джеймс Ваулз.

Вскоре после того, как ближе к друг другу произошли целых три аварии со смертельным исходом для болидов, произошедшие в течение нескольких часов, команде предстоит бурная работа по восстановлению запасных деталей перед отъездом в Лас-Вегас.

Однозначно быстро двигались в гонке наши противники из команды Alpine, что безусловно отметил Джеймс Ваулз (оба гонщика заводской команды Renault попали на подиум). Набрав значительное количество очков, они продвинулись на 6-е место в общекомандном зачёте, в то время как Williams Racing провалились на 9-ю строчку.

«Я никогда не собираюсь сдаваться и остаюсь оптимистом до самого финишного флага в Абу-Даби, потому что у нашей команды отличные гонщики и конкурентоспособный гоночный автомобиль. На последних этапах сезона нам нужно приложить все усилия, чтобы набрать как можно больше очков, и параллельно готовиться к будущим сезонам 2025 и 2026 годов, чтобы воплотить наши главные амбиции. Работу над обеспечением успешного будущего надо начинать уже сейчас», — подчеркнул Джеймс Ваулз.

Однако ни это, ни другие планы не смогут смягчить острых ощущений, оставшихся после Гран При в Сан-Паулу, и глава команды Williams Racing не скрывает разочарования, завершив марафонскую гонку до самого конца, чтобы запечатлеть это нелегкое испытание в памяти и извлечь уроки на будущее.