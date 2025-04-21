Джеймс Ваулз оценил работу команды как отличную!

В Джидде оба гонщика команды Williams завоевали очки, что позволило коллективу продвинуться на пятое место в общекомандном зачёте чемпионата мира…

Джеймс Ваулз, глава коллектива: «Наш результат - это заслуженный успех! Наше достойное выступление в топ-10 принесло нам пятую строчку в зачёте конструкторов.

Мы по-настоящему везучая команда, у нас выдающиеся гонщики, находящиеся в отличной форме, но сегодня победили наши совместные усилия. У нас есть на что гордиться».

Карлос Сайнс (8-е место): «Замечательный день! Мы были бойкими в течение всего заезда, первоначально стартовав на средних покрышках, а затем совершив массу успешных обгонов на жёсткой резине, догоняя соперников до самой финишной черты.

Ближе к концу гонки командный штаб определил, что Хаджар начинает угрожать Алексу, поэтому за 12-13 кругов до финиша мне приказали уступить ему позицию с помощью системы DRS. Это было непросто, на этой трассе с тремя зонами DRS любая ошибка могла стоить нам очень дорого, но мы справились с этим на отлично, обеспечив команде двойное завершение зачёта. Я в полном восторге и с нетерпением жду Гран При Майами!»

Алекс Элбон (9-е место): «Сегодня мы продемонстрировали отличную командную работу, заработав максимально возможное количество очков для нашей команды. Мне удалось удержать Хаджара позади, используя систему DRS за моим напарником. Мы уже обсудили этот вариант до старта и сумели его реализовать. Сегодняшнее выступление было на высшем уровне, я горжусь нашим прогрессом».