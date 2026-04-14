Дженсон Баттон не собирается становиться преемником Мартина Брандла

Дженсон Баттон уверенно проявляет себя в роли комментатора на канале Sky Sport F1. Он замещает Мартина Брандла во время его отсутствия на трансляциях Гран При, однако признаётся, что не намерен брать на себя более широкие обязанности.

За последние несколько дней в СМИ появились сообщения о том, что известный комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл планирует ограничиться 16 Гран При за сезон. По слухам, на позицию постоянного аналитика прочили Дженсона Баттона. Однако эти разговоры были оперативно опровергнуты: сперва высказался сам Мартин, а вскоре за ним — и Дженсон.

Мартин Брандл пояснил: «Это какие-то новости ради новостей. Чушь ради кликов. Я уже довольно давно приезжаю на 16 Гран При по ходу сезона и продолжу это делать. Фактически, с учетом отмен, в этом сезоне я приеду на 15 из оставшихся 19 гонок, если все они состоятся».

Дженсон Баттон, в свою очередь, заявил: «Я не смогу заменить Мартина. Он – лучший эксперт в области комментария и аналитики. Как бы мне ни нравилось подключаться к работе, когда Мартин берёт паузу, я бы не хотел делать это чаще – у меня и так дел хватает!»