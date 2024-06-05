Автомобили Aston Martin прошли испытания Джека Кроуфорда

19-летний гонщик из США Джек Кроуфорд, участвующий в соревнованиях Формула 2, принял участие в испытаниях в составе команды Aston Martin, где он пилотировал болид AMR22 на трассе в Шпильберге.

Благоприятная погода в Штирии позволила провести тесты без каких-либо неприятностей. Джек успешно отработал разнообразные серии кругов, познакомился с болидом AMR22 и хорошо ощутил характеристики шин.

Эти испытания стали последним этапом в программе развития молодых гонщиков для Джека, который будет продолжать поддерживать команду, работая на симуляторе в технологическом центре AMR, а также участвуя в гонках в Формуле 2.

Джек Кроуфорд: «Выражаю благодарность всем сотрудникам Aston Martin за их поддержку во время тестов. Мой первый день за рулем болида Формулы 1 стал ярким опытом, каждый круг доставлял удовольствие. Мы выполнили все запланированные задачи, день прошел гладко, без каких-либо проблем».

«Для меня важно было постепенно наращивать скорость и привыкать к новому автомобилю. Ощущения от вождения оказались неожиданными, особенно на высоких скоростях, но я успешно справился с адаптацией».