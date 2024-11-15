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Джек Дуэн протестировал шины Pirelli в течение двух дней

Пилот команды Alpine, Джек Дуэн, принял участие в двухдневных испытаниях новой машины, адаптированной под изменения в регламенте на сезон 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 09:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Alpine, Джек Дуэн, принял участие в двухдневных испытаниях новой машины, адаптированной под изменения в регламенте на сезон 2026 года. Тесты, организованные компанией Pirelli, проходили на влажной трассе Маньи-Кур и включали в себя работу с различными типами шин - сликами, промежуточными и дождевыми.

В первый день из-за проблем с болидом Дуэн проехал всего 46 кругов. Однако на следующий день пилот смог компенсировать упущенное время, проехав 106 кругов и установив лучшее время в 1:16.641 на сликах и 1:27.352 на дождевых шинах.

Данные тесты, проведенные в Маньи-Кур, стали завершающими для Pirelli в этом году. Ранее компания уже работала над прототипами сликов в Барселоне и Муджелло. Следующие испытания запланированы на следующий сезон.

Источник

Pirelli (41)Alpine F1 Team (116)Джек Дуэн (5)

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