Джек Дуэн протестировал шины Pirelli в течение двух дней

Пилот команды Alpine, Джек Дуэн, принял участие в двухдневных испытаниях новой машины, адаптированной под изменения в регламенте на сезон 2026 года. Тесты, организованные компанией Pirelli, проходили на влажной трассе Маньи-Кур и включали в себя работу с различными типами шин - сликами, промежуточными и дождевыми.

В первый день из-за проблем с болидом Дуэн проехал всего 46 кругов. Однако на следующий день пилот смог компенсировать упущенное время, проехав 106 кругов и установив лучшее время в 1:16.641 на сликах и 1:27.352 на дождевых шинах.

Данные тесты, проведенные в Маньи-Кур, стали завершающими для Pirelli в этом году. Ранее компания уже работала над прототипами сликов в Барселоне и Муджелло. Следующие испытания запланированы на следующий сезон.