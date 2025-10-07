Джанкарло Минарди — о Гран-при Сингапура

Бывший владелец собственной гоночной команды Джанкарло Минарди подвёл итоги Гран При Сингапура на страницах своего официального сайта.

По словам Джанкарло Минарди, команда McLaren второй сезон подряд сумела завоевать Кубок конструкторов. Гонка завершилась победой Джорджа Расселла, представляющего Mercedes, а его напарник Кими Антонелли обеспечил команде дополнительное преимущество, финишировав на пятой позиции. Благодаря этому успеху Mercedes укрепила свои позиции на второй строчке в Кубке конструкторов, а в Ferrari вынуждены внимательно следить за стремительно приближающейся Red Bull Racing. Минарди отмечает, что в данный момент команда из Маранелло уступает соперникам по скорости и занимает лишь четвёртое место.

Многие болельщики ожидали большего от гонщиков McLaren, однако Ландо Норрис, поднявшись на подиум, смог отыграть три очка у своего напарника и сохранить напряжённую борьбу за чемпионский титул. Минарди сомневается, что Ферстаппен может рассчитывать на победу в чемпионате, несмотря на высокую скорость своей машины и способность заставлять соперников выкладываться на максимум. Кроме того, если Юки Цунода продолжит стабильно приносить очки, команда может составить конкуренцию Ferrari в борьбе за третье место в командном зачёте.

Минарди считает оправданным решение Ferrari использовать шины Soft в попытке догнать Кими Антонелли. Он также отмечает, что технические проблемы с тормозами помешали Льюису Хэмилтону добиться лучшего результата, однако даже без них команда вряд ли поднялась бы выше пятой позиции.

Особого внимания, по мнению Минарди, заслуживает выступление Williams: Карлос Сайнс стартовал с последнего места и сумел заработать очко, завершив гонку десятым. На сложной для обгонов трассе его стратегия и мастерство пилотирования оказались на высоте.

Также Джанкарло Минарди положительно оценил результат Фернандо Алонсо. Он отметил, что испанец всегда проявляет активность по радио и уверен в своих действиях на трассе. Благодаря штрафу, полученному Хэмилтоном, Алонсо занял седьмую позицию. Минарди выразил уверенность, что к этому результату причастен и Эдриан Ньюи.