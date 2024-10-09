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Новые назначения в FIA: два человека, два мнения.

В международной автомобильной федерации (FIA) произошли изменения в руководстве - Альберто Вильяреал назначен на должность генерального менеджера, в то время как Алессандра Мальхаме возглавит отдел по кадровой политике.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2024, 18:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

В международной автомобильной федерации (FIA) произошли изменения в руководстве - Альберто Вильяреал назначен на должность генерального менеджера, в то время как Алессандра Мальхаме возглавит отдел по кадровой политике.

В новой роли испанец Вильярреал будет подотчетен президенту FIA и председателю Сената. Ему предстоит контроль операций и финансовой деятельности, управление администрацией федерации, а также определение стратегических целей и интересов членов FIA при принятии решений.

Итальянка Алессандра Мальхаме возьмет под свое руководство вопросы кадрового обеспечения и разработки стратегии работы персонала.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем выразил удовольствие по поводу новых назначений: "Я рад приветствовать Альберто и Алессандру в нашей команде. Уверен, многолетний опыт Альберто позволит обеспечить стабильное развитие финансовой составляющей нашей работы, повысить эффективность управления и принести пользу всем членам FIA.

Алессандра внесет свой ценный опыт в сфере управления персоналом. Я уверен, что она способствует развитию главного актива FIA - наших сотрудников".

Источник

FIA (130)

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