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Сосредоточение на сильных сторонах: советы дуэней

Джек Дуэн оценивает возможности команды: сосредоточиться на сильных сторонах, улучшить квалификацию и стратегию, избежать рисков. Отчет о выступлении в Джидде и планы на будущее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 13:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Джек Дуэн пока не сумел заработать очков в текущем сезоне, однако он уверен, что данная цель вполне по силам, если все сложится удачно.

«Нам необходимо сконцентрироваться на наших сильных сторонах. Если мы сможем все сложить воедино на быстром круге, то наши выступления в квалификации улучшатся, что в свою очередь упростит нам задачу в гонке, сделает стратегию более простой, и нам не придется рисковать, пытаясь компенсировать недостатки», - отметил Дуэн.

В предыдущей гонке в Джидде не все сложилось удачно для команды. «Мы выбрали смелую тактику, переключившись на жесткие шины после выезда автомобиля безопасности на старте. Наша цель заключалась в том, чтобы доехать до финиша на этом комплекте, но я сомневался, что смогу пройти 49 кругов на одной резине. В начале все шло гладко, я чувствовал себя уверенно за спиной у Хюлкенберга. К сожалению, у нашей машины не хватило скорости, чтобы обогнать его на прямых, и оказавшись за пределами зоны DRS, я не смог противостоять нападениям соперников», - рассказал гонщик.

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