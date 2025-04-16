Очереди на сдачу вождения: долгое ожидание, мошенничество и расходы

Актуальная проблема:

Если вы, ваш член семьи или друг недавно пытались забронировать практический или теоретический водительский экзамен, то вы, безусловно, знаете, насколько это было сложно. Задержки в настоящее время вызывают очереди длиной до шести месяцев, что вызывает раздражение среди учащихся водителей и создает плодородную почву для мошенников, желающих воспользоваться сложившейся ситуацией.

Министерство транспорта (DfT) и Агентство стандартов водителей и транспортных средств (DVSA) предприняли ряд мер для снижения задержек в водительских экзаменах, однако оказалось, что это гораздо сложнее, чем казалось - и, возможно, потребуется некоторое время, чтобы просто уладить существующие проблемы.

Очереди в шесть месяцев

Как сообщается, к весне 2025 года очередь для желающих записаться на экзамен увеличилась до шести месяцев, по сравнению с примерно пятью месяцами в конце 2024 года, и некоторые новостные источники сообщают, что люди, пытающиеся записаться на экзамен на правительственном сайте, застревают в очередях более чем из 15 000 человек.

Некоторым новичкам приходится сдавать экзамены на сотни миль от дома, лишь бы пройти мимо очереди. Если это кажется чрезмерным, то согласно данным правительства, около каждой шестой должности в Великобритании требуется водительское удостоверение, включая некоторые роли, важные для общественных служб страны, такие как медицинские работники, строители и транспортные работники. Люди вынуждены путешествовать, чтобы сдать экзамены и претендовать на эти рабочие места.