Громкие концепт-кары Hyundai Ioniq "Earth" и "Venus" представляют эксклюзивный суббренд для Китая

Компания Hyundai объявила о создании отдельного суббренда Ioniq, который будет представлен исключительно на рынке Китая. Новый бренд начнет свое развитие с двух концепт-каров под названиями Venus и Earth, акцентируя внимание на технологиях, ориентированных специально для китайских потребителей.

Серийные версии моделей Venus и Earth не планируется поставлять на мировые рынки, такие как Великобритания или Европа. Тем не менее, новинки могут продемонстрировать дизайнерские и технологические решения, которые впоследствии будут внедрены в международную линейку Hyundai.

Обе концептуальные модели получат схожий набор технологий, включая полностью электрические версии, а также гибридные силовые установки с увеличенным запасом хода. Это первый случай, когда бренд Ioniq ассоциируется с гибридными системами, использующими двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, автомобили оснастят функциями автономного вождения, которые разрабатываются Hyundai совместно с китайскими партнерами.

Дизайн новых концептов отличается от привычных форм глобальных моделей Ioniq. На смену узнаваемым кубическим элементам пришел более лаконичный и элегантный стиль, созданный с учетом предпочтений китайских покупателей.

Hyundai традиционно известна разнообразием дизайнерских решений в разных моделях. Однако эксперты предполагают, что единая стилистика для новой линейки Ioniq поможет бренду повысить узнаваемость на насыщенном автомобилями рынке Китая.

Ожидается, что новые модели станут конкурентами для продукции ведущих китайских производителей, таких как BYD, Chery и Geely. Перед Hyundai стоит задача занять достойное место в одном из самых динамичных автомобильных рынков мира.