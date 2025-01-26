Дональд Трамп готов серьезно нарушить автомобильный мир

Не важно, нравится ли вам он или нет, Дональд Трамп только что приступил к своим двум новым должностям: Президент Соединенных Штатов и главный игрок в мире автомобилей, который собирается серьезно нарушить.

Безусловно, он будет щадить своих двух крупнейших отечественных производителей, Ford и General Motors. Но множество других компаний окажутся под прицелом. Невозможно точно сказать, насколько строгим он будет с зарубежными производителями. Но китайские и другие азиатские компании, вероятно, будут наказаны, особенно если они осмелятся не строить автомобили на американских заводах, обслуживаемых его американскими работниками, которые платят налоги на доход и другие налоги его американскому правительству. Это плохие новости, например, для BYD, у которого нет завода по производству автомобилей в США (хотя он действительно производит автобусы в Калифорнии), но не так уж плохие для Toyota, Honda, Hyundai, Kia и еще нескольких азиатских компаний, которые это делают.

И, несмотря на то, что BMW, Mercedes и Volkswagen строят автомобили на его земле, он считает, что у Германии есть проблема и что ему не нравится ее способность успешно и прибыльно продавать столько премиальных, спортивных или роскошных продуктов своим гражданам.

Что касается автомобильной промышленности Британии, она вызывает у Трампа беспокойство по двум основным причинам: во-первых, за отсутствие на его территории заводов по производству автомобилей, создающих рабочие места; во-вторых, за продажу такого количества своих надоедливых автомобилей богатым жителям США, которые не поддерживают производство в США и местные рабочие места. По крайней мере, таково его видение ситуации. Именно поэтому он угрожает ввести брутально высокие тарифы на автомобили, не носящие ярлыка "Сделано в Америке".