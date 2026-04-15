Доменикали: Бесполезно критиковать ради самой критики

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали поделился мнением о текущих переговорах по изменению технического регламента чемпионата. По его словам, ключевые корректировки, касающиеся использования энергии в квалификационных сессиях, могут быть утверждены уже к Гран При Майами.

«Когда мы обсуждаем какие-то вопросы, то это здорово, поскольку порождает конструктивную дискуссию», — отметил Доменикали, общаясь с британскими журналистами. Он подчеркнул, что не приветствует беспочвенную критику, поскольку она, по его мнению, не способствует поиску решений.

В последние месяцы дискуссии между FIA, командами и гонщиками, по словам главы Формулы 1, проходят в положительном ключе. В ближайшее время запланированы новые встречи, одна из которых состоится уже на следующей неделе перед этапом в Майами. На них стороны обсудят возможные пути улучшения ситуации.

Доменикали выразил надежду, что до начала Гран При Майами FIA прояснит, какие именно изменения будут внесены в регламент. В первую очередь, речь идет о квалификации, где важно дать гонщикам возможность использовать максимальную мощность. Кроме того, планируется устранить опасения, высказанные пилотами ранее.

Затронув тему обсуждений об искусственности обгонов, Стефано Доменикали напомнил, что обгоны всегда были частью гонок. Он привел в пример 1980-е годы, когда в эпоху турбированных моторов пилотам приходилось экономить топливо из-за небольшого объема баков — это тоже было частью стратегической игры.

В заключение глава Формулы 1 подчеркнул, что необходимо учитывать все нюансы, но при этом важно четко понимать, каких целей серия стремится достичь в будущем.