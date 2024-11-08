Китай контролирует более 90% импорта новых легковых автомобилей в октябре

В последний месяц осени текущего 2024 года в Российскую Федерацию было доставлено порядка 150 тысяч легковых машин. Из общего числа 112 тысяч составили новые автомобили, а на подержанные машины пришлось 38 тысяч. Эту информацию раскрыли специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-трансляции под названием «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по автомобильному рынку России. Результаты октября 2024».

По данным экспертов, во второй месяц осени 92,7% всех новых легковых автомобилей, ввезенных в страну, поступили из Китая. Таким образом, доля Китайской Народной Республики в общем объеме автомобильного импорта в Россию через три месяца вернулась на отметку более 90%. Напомним, что с апреля по июль эта цифра постоянно превышала данное значение, однако в августе упала до 88,6%, а в сентябре составила уже 78,6%.

По информации специалистов, в октябре 2,1% всех импортированных автомобилей пришлось на Беларусь, 1,9% – на Киргизию и 1,2% – на Казахстан. Доля остальных стран оказалась менее 1%.

В октябре более 60% подержанных автомобилей было доставлено на территорию России из Японии. Это привело к возврату доли Японии в импорте подержанных машин на уровень более 60% спустя три месяца. Стоит отметить, что с апреля по июль данная цифра превышала указанное значение, в августе упала (до 54,3%), а в сентябре составила уже 46,8%.

На втором месте в октябре по объему ввоза подержанных автомобилей оказалась Южная Корея – 16,9%. На следующей позиции расположился Китай с результатом 9,1%. Доля каждой из оставшихся стран оказалась ниже 5%.