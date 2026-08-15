Электромобили составляют менее 0,5% автопарка такси

К апрелю 2026 года в реестре такси числилось около 4 тысяч электромобилей. Их доля составила менее 0,5% от общего количества действующих разрешений на работу в такси — 950 тыс. шт., сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Лидером среди электрических моделей в такси стал отечественный седан Evolute i-PRO: зарегистрировано 1,8 тыс. таких автомобилей. Вторую позицию с трехкратным отставанием занял китайский FAW Bestune Nat — 610 шт. На третьем месте оказался японский хэтчбек Nissan Leaf, результат которого составил 550 шт.

По словам Сергея Целикова, в действующем парке такси также представлены электромобили АМБЕРАВТО, Tesla, BYD, Hongqi, Zeekr, Volkswagen и других марок. Многие из этих моделей при этом эксплуатируются в единичных количествах.

В последнее время таксопарки, особенно в Москве, начали активно пополняться электрическими компактвэнами UMO 5. Их сборку на автозаводе «Москвич» организовала компания EVM совместно с Яндексом. Модель создана на базе GAC Aion Y Plus и предназначена именно для таксопарков. С марта на учет поставили более 900 экземпляров UMO 5, однако неизвестно, сколько из них получили разрешение на работу в такси.

Эксперт также обратил внимание на особенность закона о такси. Для самозанятых водителей, использующих собственные нелокализованные автомобили, до 2033 года действует переходный период с региональными квотами, предусматривающими до 25% парка. «Так что, помимо автомобилей из перечня, «шашечки» будут и у кого-то еще», - считает Целиков.

До специализированной конференции «Сервис корпоративных парков 2026», которую проводит агентство «АВТОСТАТ», осталось менее двух недель. Мероприятие состоится 27 августа в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург) в рамках международной выставки MIMS Automobility. Подробная информация и регистрация доступны тут.