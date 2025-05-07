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Новые Citroen C5 Aircross в комплектации Feel 360 прибыли в Россию

Новый Citroen C5 Aircross: доступен в России за 3 999 000 рублей. Кроссовер первого поколения с обновлениями и богатой комплектацией.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 10:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появился новый французский кроссовер Citroen C5 Aircross первого поколения (рестайлинг) благодаря «серым» поставкам. Самый доступный вариант стоит 3 999 000 рублей, установила редакция CarsWeek в результате анализа объявлений на классифайд-сайтах.

Все автомобили, доступные для покупки в мае, оснащены 1,6-литровым 175-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с АКПП и передним приводом. Единственная доступная комплектация - Feel 360. За почти 4 миллиона рублей кроссовер оснащен двухцветными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, имеет релинги на крыше и пакет внешней персонализации BLAC.

Этот пакет включает черные декоративные вставки в передний бампер, декоративные вставки AIRBUMPS черного цвета и другие элементы. В салоне используется кожа и алькантара в синем и сером цветах, золотистая строчка на руле и приборной панели, а также вставки из синей кожи на дверях и переднем подлокотнике.

В списке опций присутствуют 2-зонный климат-контроль, мультируль с кожаной отделкой и регулировкой по высоте и вылету, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, электропривод багажника, беспроводная зарядка, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, современные водительские помощники и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что новый кроссовер Citroen C5 Aircross был заснят без камуфляжа до официального дебюта.

Источник

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