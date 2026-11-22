К 2050 году доля беспилотного транспорта в России может достичь 50%. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Он также рассказал о планах по расширению парка автономных грузовиков и условиях их массового выхода на дороги.

Согласно оценке Никитина, к концу 2028 года на российских дорогах будут эксплуатироваться около тысячи беспилотных грузовых автомобилей. На их долю, как ожидается, придётся порядка 0,3% автомобильных грузоперевозок.

В последующие годы парк автономных грузовиков продолжит расти. К 2030 году его численность превысит четыре тысячи машин, а к 2035 году достигнет порядка 56 тысяч единиц. При этом беспилотные грузовики будут выполнять почти пятую часть всех перевозок.

В более отдалённой перспективе автономные технологии могут распространиться на весь транспортный сектор. Андрей Никитин допустил, что к 2050 году беспилотным станет до 50% транспорта в России.

Одним из главных условий массового появления таких машин на дорогах вице-премьер назвал формирование необходимой законодательной базы. В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, регулирующий эксплуатацию беспилотного транспорта. Никитин ожидает, что документ примут в ближайшей перспективе.

Ранее в Минтрансе поясняли, что законопроект установит единые правила допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования. Также документ предусматривает распределение ответственности между производителями транспортных средств, разработчиками систем автоматизированного вождения, владельцами и другими участниками эксплуатации.