Дизайн экстерьера и интерьера SOUEAST S07

В экстерьере SOUEAST S07 выверенные пропорции двухобъемного кузова удачно сочетаются с изысканной деталировкой. В передней части кузова фирменная звездная решетка радиатора переходит в маску светодиодного фронтального освещения. LED-полоска дневных ходовых огней, проходящая по всей ширине капота, логично завершает лаконичный портрет стильного кроссовера.

Сбоку оригинальный облик формируют выразительные боковины кузова, восходящая подштамповка в нижней части и эффектные 19-дюймовые колесные диски. Эстетику профиля SOUEAST S07 подчеркивает элегантный спойлер на пятой двери. В корпус зеркал заднего вида встроены не только повторители сигнала поворотов, но и огни приветственного освещения, проецирующие фирменный логотип SOUEAST на дорогу.

Главный стилистический элемент передней части SOUEAST S07 – симметрично разделенный бампер с интегрированными насадками выхлопной системы, а также светодиодная полоса на всю ширину автомобиля.

Харизматичный городской кроссовер представлен в семи цветовых вариантах: коричневый, черный, серый, синий, голубой, белый и жемчужно-белый. А интерьер SOUEAST S07 доступен в классическом строгом черном, а также представлен сочетанием белого с синим и красного с черным.

Современные решения отделки и оформления салона включают фоновую подсветку салона с шестью основными цветами на выбор и селектор автоматической трансмиссии в виде кристалла с полированными гранями. Панорамный люк занимает почти всю площадь крыши и открывает незабываемые виды на город, а пороги с подсвеченным логотипом SOUEAST, высококачественные отделочные материалы и безупречное качество изготовления добавляют интерьеру кроссовера логическую завершенность.

К услугам водителя и пассажиров трехзонный климат-контроль, комфортабельные кресла с обогревом и вентиляцией, а также экран приборной панели и экран мультимедийной системы размером по 12,3 дюйма каждый, объединенные в единую консоль. Дополнительное удобство создает голосовое управление, распознающее команды на русском языке, и аудиосистема с 8 динамиками Sony с эффектом присутствия в концертном зале.

Современный и быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 8155 обеспечивает высокую скорость работы мультимедийной системы. Помимо встроенных приложений мультимедийная система SOUEAST S07 поддерживает подключение Apple CarPlay и Android Auto.

SOUEAST S07 ориентирован на активных жителей мегаполисов, которые ценят свое время и используют цифровые решения, позволяющие упростить и ускорить ежедневные задачи, при этом уделяют особое внимание стилю, функциональности, качеству и безопасности. SOUEAST S07 станет продолжением своего владельца, отражающим его индивидуальность и образ жизни.