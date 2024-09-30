В результате столкновения водитель, отвлекшийся на дороге, уничтожил редкий Jaguar

Классические автомобили не созданы для того, чтобы хранить их, они предназначены для того, чтобы их водили. К сожалению, это ставит их в опасность быть поцарапанными, поцарапанными или, что еще хуже, серьезно поврежденными, как узнал водитель этого когда-то безупречного Jaguar XK120 1948 года.

Джузеппе Чербоне и его напарник Николо Боттини Бонграни проводили тестовый заезд на Mille Miglia на своем XK120 1948 года, когда они чуть не столкнулись лицом к лицу с Opel Insignia. По информации австрийского издания Kronen Zeitung, водитель Opel был отвлечен и выехал на встречную полосу. Правый передний конец Opel врезался в правый передний конец Jag, и оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В видео, опубликованном на X (ранее Twitter), водитель XK утверждает, что водитель Opel смотрела на свой телефон, когда произошло ДТП. 23-летняя женщина признается, что "приняла звонок" и ненадолго посмотрела на свой телефон. К счастью, никто серьезно не пострадал в результате аварии, однако водитель и пассажир XK получили незначительные травмы.

Что касается Jag, пока неясно, является ли она утратой в полном объеме или нет. Но повреждения выглядят серьезными. Классический XK120 может вас обойтись дороже $100,000 или даже больше, в зависимости от состояния и года выпуска. Единственный позитив для владельца в том, что следующий Mille Miglia состоится только в июне 2025 года, что дает достаточно времени на ремонт автомобиля к гонке. Если, конечно, его можно вообще починить.

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