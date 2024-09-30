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В результате столкновения водитель, отвлекшийся на дороге, уничтожил редкий Jaguar

Классические автомобили не созданы для того, чтобы хранить их, они предназначены для того, чтобы их водили.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.09.2024, 22:51·2 мин
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Фото: Motor1.com

Классические автомобили не созданы для того, чтобы хранить их, они предназначены для того, чтобы их водили. К сожалению, это ставит их в опасность быть поцарапанными, поцарапанными или, что еще хуже, серьезно поврежденными, как узнал водитель этого когда-то безупречного Jaguar XK120 1948 года.

Джузеппе Чербоне и его напарник Николо Боттини Бонграни проводили тестовый заезд на Mille Miglia на своем XK120 1948 года, когда они чуть не столкнулись лицом к лицу с Opel Insignia. По информации австрийского издания Kronen Zeitung, водитель Opel был отвлечен и выехал на встречную полосу. Правый передний конец Opel врезался в правый передний конец Jag, и оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В видео, опубликованном на X (ранее Twitter), водитель XK утверждает, что водитель Opel смотрела на свой телефон, когда произошло ДТП. 23-летняя женщина признается, что "приняла звонок" и ненадолго посмотрела на свой телефон. К счастью, никто серьезно не пострадал в результате аварии, однако водитель и пассажир XK получили незначительные травмы.

Что касается Jag, пока неясно, является ли она утратой в полном объеме или нет. Но повреждения выглядят серьезными. Классический XK120 может вас обойтись дороже $100,000 или даже больше, в зависимости от состояния и года выпуска. Единственный позитив для владельца в том, что следующий Mille Miglia состоится только в июне 2025 года, что дает достаточно времени на ремонт автомобиля к гонке. Если, конечно, его можно вообще починить.

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