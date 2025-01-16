Дилеры делятся своими впечатлениями о затоваривании на автомобильном рынке

На российском рынке авторитейла наблюдается избыточное количество автомобилей на складах у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, считает генеральный директор ГК «АВТОДОМ» - Андрей Ольховский. По его мнению, к концу прошлого года запасы автомобилей превышали спрос на 4-6 месяцев, особенно это касается крупных автобрендов, которые не смогли оперативно реагировать на изменения.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в АГ «Авилон», Ренат Тюктеев, отмечает, что многие производители аккуратно планируют производственные объемы на текущий год из-за того, что 90% прогнозов на прошлый год не оправдались. Во второй половине 2025 года ожидается умеренная загрузка производства, поскольку большинство планов уже расписаны с учетом логистических особенностей.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» - Андрей Терлюкевич отмечает, что переизбыток товаров наблюдается как у конкретных производителей, так и у автодилеров, однако ситуация индивидуальна и сильно зависит от марки, дилера и региона. Он отмечает, что многие китайские автопроизводители не смогли адекватно реагировать на изменения на рынке и приспособиться к новым вызовам.

«При нынешних условиях финансирования дилеры не в состоянии сами стимулировать спрос и содержать многомесячные запасы. Для сохранения своей доли на рынке автопроизводителям необходима здоровая дилерская сеть, но для этого требуется изменить подход в отношениях между дистрибьюторами и дилерами. Эпоха ожидания очередей за дилерством подошла к концу», - подводит итоги Андрей Терлюкевич.