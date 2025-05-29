Спрос на подержанные автомобили растет, сообщают дилеры.

В последние данные агентства «АВТОСТАТ» показали, что в апреле текущего года россияне стали собственниками 509,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с мартом этот показатель вырос на 13,7% и соответствует уровню апреля прошлого года. Это также первый раз в текущем году, когда продажи на вторичном рынке превысили отметку в 500 тыс. автомобилей.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков подчеркнул, что снижение объема продаж подержанных автомобилей до уровня менее 500 тыс. в месяц возможно при изменении ключевой ставки и серьезных экономических изменениях. Он также отметил, что текущие параметры ключевой ставки и стабильные валютные курсы благоприятно влияют на спрос.

По мнению Андрея Гришакова, увеличение спроса на автомобили с пробегом обусловлено несколькими факторами, такими как сезонность, стабильные экономические показатели и увеличенное дисконтирование со стороны продавцов. Он также подчеркнул, что рынок подержанных автомобилей будет демонстрировать положительную динамику, причем ключевыми факторами здесь являются ключевая ставка и валютные курсы.

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов отметил, что небольшое оживление на вторичном рынке в апреле связано в первую очередь с демпингом продавцов и сезонным ростом активности покупателей. Он также отметил небольшой органический рост доли подержанных автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта.

По словам Романа Титова, ожидается, что в мае продажи на вторичном рынке останутся на уровне апреля. Дилеры сейчас стремятся продать автомобили по минимальным ценам, чтобы избавиться от складских запасов. Однако сложно прогнозировать динамику рынка в долгосрочной перспективе. Особенно слабый спрос наблюдается на автомобили с пробегом, стоимостью выше 5 млн рублей. Также покупатели стали более требовательны к состоянию автомобилей, независимо от пробега и года выпуска.

Обсуждение тенденций и перспектив развития рынка подержанных автомобилей запланировано на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2025», который пройдет 19 июня в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».