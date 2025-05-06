Целевая аудитория LADA Iskra: что дилеры рассказали

Запуск новой модели LADA Iskra призван привлечь внимание новых категорий покупателей и укрепить позиции бренда на рынке. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH, Евгений Житнухин, в интервью агентству «АВТОСТАТ».

По мнению Житнухина, новинка может заинтересовать молодые семьи среднего класса, студентов и представителей малого бизнеса. "Новый дизайн и использование современных технологий делают автомобиль привлекательным для молодежи и новичков за рулем," - подчеркнул специалист.

В свою очередь, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский уверен, что LADA Iskra станет популярным выбором среди молодежи, которая будет рассматривать его в качестве своего первого автомобиля. Также автомобиль найдет своих поклонников среди преданных покупателей бренда LADA, став для них идеальным городским транспортом, включая и более возрастные поколения.

Более подробно об ожидаемых рыночных перспективах LADA Iskra вы сможете узнать, прочитав специальный материал в рубрике «Экспертное мнение» нашего издания.