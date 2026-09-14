Дилеры ожидают сезонного роста авторынка в сентябре

Сентябрь, вероятно, принесет российскому авторынку более высокие результаты, чем август. В базовом сценарии продажи новых легковых машин по итогам текущего месяца могут составить около 123 – 127 тыс. единиц, что на 8 – 11% больше показателя августа. Такой прогноз агентству «АВТОСТАТ» озвучила заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольга Петрова.

«Мы ожидаем положительную месячную динамику как по автомобилям с традиционными ДВС, которые по-прежнему формируют основной объем рынка, так и по гибридам и электромобилям. При этом электрифицированный сегмент, вероятно, продолжит расти заметно быстрее рынка в целом», - отмечает Ольга Петрова.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов ожидает, что в сентябре в России будет реализовано порядка 125 – 128 тыс. новых автомобилей. По его мнению, поддержкой спросу станет осенняя сезонность: покупательская активность повышается, причем это заметно и в сегменте автомобилей параллельного импорта.

«Дополнительным катализатором может стать изменение коммерческих условий – курс валют пошел вверх, значительных складских излишков у продавцов уже нет, в связи с чем импортеры начинают постепенно сокращать скидки и специальные предложения. Покупатель видит, что окно наиболее выгодной покупки постепенно закрывается: дальше автомобиль может стоить дороже, а условия стать менее привлекательными. Поэтому в краткосрочной перспективе сокращение дисконтов не охлаждает спрос, а, наоборот, ускоряет принятие решения», - комментирует Николай Иванов.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Павел Шевченко прогнозирует осенние продажи новых автомобилей на уровне 120 – 125 тыс. единиц. Это примерно на 3 – 7% выше августовского результата и соответствует традиционному сезонному тренду начала делового сезона.

При этом, вероятно, сохранится отрицательная динамика по сравнению с сентябрем 2025 года — ориентировочно -5%. Прошлогодняя база была искусственно завышена из-за объемов закупок перед изменениями правил ввоза и повышением утильсбора.

«Прямого влияния парламентских выборов на трафик в автосалонах не ожидается. Однако регуляторные изменения, которые часто анонсируются или вступают в силу после голосования, являются ключевым фактором неопределенности. Рынок ждет сигналов о возможном смягчении денежно-кредитной политики до конца года. Если риторика регулятора останется жесткой, сентябрьский подъем будет слабее прогнозов. Дискуссии об очередном пересмотре коэффициентов утильсбора заставляют импортеров закладывать риски в цену, что снижает маржинальность сделок для дилеров», - говорит Павел Шевченко.