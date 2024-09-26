Новая Lada Niva Legend «Чeрная пантера» поступила к дилерам.

АвтоВАЗ собирает и поставляет дилерам внедорожник Lada Niva Legend в с новым цветом кузова. Новость от инсайдеров делится интернет-сообщество Avtograd News.

Речь идет об эмали с гаданием «Чeрная пантера». По словам источников, внедорожники в новом цвете начали отгружать дилерам. Только вот выпускаются они совсем в небольшом количестве.

В следующем году «Нива» получит более мощный и современный 1,8-литровый двигатель. Такой сейчас ставят на Lada Vesta NG. Пока же под капотом внедорожника располагается 1,7-литровый мотор с отдачей 83 л.с.

Что касается продолжительности конвейерной жизни «Нивы», то она точно успеет отметить в стенах автозавода свой полувековой юбилей. Об этом в одном из интервью заявил Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа».

Ранее стало известно, что электрокар Lada e-Largus начнут собирать в конце сентября. И это уже не тестовые партии.