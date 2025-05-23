Причины внезапного роста спроса на автомобили в апреле, по мнению дилеров

Корпоративный сектор стал главным двигателем продаж автомобилей в апреле по сравнению с мартом. Массовые поставки для каршерингов и крупных компаний стимулировали рост продаж различных марок автомобилей.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», подчеркнул, что даже если розничные продажи растут, они все равно отстают от корпоративного сегмента. Эксперты считают, что апрельский рост продаж является временным явлением, и пока рано говорить о стабильном восстановлении рынка.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», отметил, что плохая погода в начале апреля негативно повлияла на продажи, но в целом месяц закончился позитивно благодаря ряду факторов, включая дополнительный рабочий день и перенос продаж.

Андрей Терлюкевич также подчеркнул, что скидки на автомобили 2024 года выпуска способствуют продажам. Праздничные дни в конце апреля традиционно стимулируют спрос на автомобили.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс», отметил, что рост продаж автомобилей в апреле был неожиданным для многих профессионалов отрасли. Большинство ожидало стабильности или умеренного роста, но предложения дистрибьюторов стали более привлекательными для клиентов, что стимулировало спрос.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ», отметил, что продажи в апреле немного выросли благодаря стабильной обстановке, но они все еще значительно отстают от прошлогодних показателей. Перспективы на будущее остаются неопределенными.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле было продано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27,9% больше, чем в марте, но на 25,5% меньше, чем в апреле 2024 года. Важно отметить, что в прошлом месяце российский авторынок впервые в этом году превысил отметку в 100 тыс. проданных автомобилей.