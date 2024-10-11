Дилеры охарактеризовали факторы, влияющие на спрос на автомобили

На российском авторынке в сентябре главным двигателем спроса стал утилизационный сбор, ставки на который увеличились с 1 октября. Эксперт из ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что ключевая ставка перестала оказывать влияние на спрос. По его прогнозу, к концу 2024 года в России будет продано около 1,6 миллиона автомобилей. Основным фактором также станет утилизационный сбор, который повысится с января 2025 года.

«Внешние факторы определяют условия бизнеса и поведение клиентов. Множество источников подогрели интерес покупателей новостью о предстоящем увеличении утильсбора. Это привело к увеличению активности среди покупателей в сентябре. Еще одним важным моментом стал прогноз повышения ставки Центробанка. Покупатели рассчитывают на то, что спустя два года эксплуатации автомобиля его можно будет продать дороже, чем купили, и покрыть расходы на кредит. Эти факторы способствовали росту продаж в сентябре. Программы импортеров, поощряющие спрос, также повлияли на увеличение продаж, но больше сдвинули спрос с подержанных автомобилей на новые», - прокомментировал директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

По его оценкам, продажи в октябре будут осуществляться за счет «старых» запасов и составят примерно 150 тысяч автомобилей. В ноябре объем продаж сохранится на уровне сентября и октября, а декабрь пока остается под вопросом – у импортеров иссякают бюджеты на стимулирование спроса, их выбор либо продолжать поддерживать рынок, либо приостановить финансирование и перенести его на январь-февраль, когда спрос действительно снизится.

«По нашим оценкам, продажи в октябре могут уменьшиться до 10% по сравнению с сентябрем. Однако рынок надеется на компенсацию спада сезонностью. Осень традиционно сопровождается увеличением объемов продаж», - подытожил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ».