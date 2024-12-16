Главная Новости Новинки Дилеры готовятся к началу продаж кроссовера Chery Tiggo 9.
Новости

Дилеры готовятся к началу продаж кроссовера Chery Tiggo 9.

Российские автодилеры активно подготавливаются к началу продаж нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, который уже поступил в продажу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.12.2024, 08:01·3 мин
single
Фото: Autostat.ru

Российские автодилеры активно подготавливаются к началу продаж нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, который уже поступил в продажу. По информации агентства «АВТОСТАТ», автосалоны ГК EXPOCAR в Москве, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Казани уже получили в наличие эту модель.

По словам руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, Chery Tiggo 9 - это премиальная модель, доступная в ценовом диапазоне выше 4 миллионов рублей. Потенциальные покупатели этого класса автомобилей ожидают от своего транспортного средства максимума функционала, поэтому наиболее востребованной, вероятно, станет версия Tiggo 9 Ultra 4WD.

Специалисты прогнозируют, что спрос на Tiggo 9 может превысить интерес к модели Tiggo 8 PRO Max, ведь новинка значительно превосходит ее по техническим параметрам и комплектации. Tiggo 9 построен на новой платформе Т2Х, что обеспечивает более эффективное использование внутреннего пространства, улучшенную жесткость кузова и адаптивную подвеску. Кроме того, флагманская модель отличается расширенным набором опций: 10 подушек безопасности (против 9 у Tiggo 8 PRO Max), 20-дюймовые диски (вместо 19-дюймовых), 14 динамиков премиальной аудиосистемы, а также вентиляцией сидений второго ряда. Новинка также оснащена современным 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией, что придает ей преимущество перед Tiggo 8 PRO Max.

По мнению экспертов, на российском автомобильном рынке Chery Tiggo 9 практически не имеет прямых конкурентов. Среди ближайших аналогов можно выделить JAECOO J8, Geely Monjaro и EXEED TXL, однако они представляют собой пятиместные модели, в то время как Tiggo 9 обладает дополнительным преимуществом за счет наличия третьего ряда сидений. Выбор полноприводных семиместных автомобилей с классической коробкой передач и аналогичным уровнем комплектации на рынке крайне ограничен.

Chery Tiggo 9, представленный на российском рынке, оснащен 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Кроссовер также оснащен системой полного привода Torque-on-Demand с электронноуправляемой многодисковой муфтой.

Новый Chery Tiggo 9 построен на современной модульной платформе T2X. Габариты автомобиля: длина - 4 810 мм, ширина - 1 925 мм, высота - 1 741 мм. Колесная база составляет 2 800 мм. Модель оборудована разнообразными системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о выезде из полосы (LDW) и помощь в удержании полосы (LKA), а также панорамной камерой обзора 540 градусов с изображением видео снизу.

Источник

Продажи (331)Китайские автомобили (382)Новинки (403)Suv (101)Кроссоверы (120)Chery (128)Дилеры (72)Chery tiggo 9 (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация