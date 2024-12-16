Дилеры готовятся к началу продаж кроссовера Chery Tiggo 9.

Российские автодилеры активно подготавливаются к началу продаж нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, который уже поступил в продажу. По информации агентства «АВТОСТАТ», автосалоны ГК EXPOCAR в Москве, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Казани уже получили в наличие эту модель.

По словам руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, Chery Tiggo 9 - это премиальная модель, доступная в ценовом диапазоне выше 4 миллионов рублей. Потенциальные покупатели этого класса автомобилей ожидают от своего транспортного средства максимума функционала, поэтому наиболее востребованной, вероятно, станет версия Tiggo 9 Ultra 4WD.

Специалисты прогнозируют, что спрос на Tiggo 9 может превысить интерес к модели Tiggo 8 PRO Max, ведь новинка значительно превосходит ее по техническим параметрам и комплектации. Tiggo 9 построен на новой платформе Т2Х, что обеспечивает более эффективное использование внутреннего пространства, улучшенную жесткость кузова и адаптивную подвеску. Кроме того, флагманская модель отличается расширенным набором опций: 10 подушек безопасности (против 9 у Tiggo 8 PRO Max), 20-дюймовые диски (вместо 19-дюймовых), 14 динамиков премиальной аудиосистемы, а также вентиляцией сидений второго ряда. Новинка также оснащена современным 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией, что придает ей преимущество перед Tiggo 8 PRO Max.

По мнению экспертов, на российском автомобильном рынке Chery Tiggo 9 практически не имеет прямых конкурентов. Среди ближайших аналогов можно выделить JAECOO J8, Geely Monjaro и EXEED TXL, однако они представляют собой пятиместные модели, в то время как Tiggo 9 обладает дополнительным преимуществом за счет наличия третьего ряда сидений. Выбор полноприводных семиместных автомобилей с классической коробкой передач и аналогичным уровнем комплектации на рынке крайне ограничен.

Chery Tiggo 9, представленный на российском рынке, оснащен 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Кроссовер также оснащен системой полного привода Torque-on-Demand с электронноуправляемой многодисковой муфтой.

Новый Chery Tiggo 9 построен на современной модульной платформе T2X. Габариты автомобиля: длина - 4 810 мм, ширина - 1 925 мм, высота - 1 741 мм. Колесная база составляет 2 800 мм. Модель оборудована разнообразными системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о выезде из полосы (LDW) и помощь в удержании полосы (LKA), а также панорамной камерой обзора 540 градусов с изображением видео снизу.