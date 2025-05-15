Перспективы новой версии кроссовера Aito Seres M7, какие видит дилер

Новая модель кроссовера Aito Seres M7 с пятью местами в салоне готовится к доминированию на рынке. По прогнозам, ее доля в общем объеме продаж достигнет 95%. Российские покупатели отдают предпочтение компактным и функциональным автомобилям.

Директор направления «Авилон Премиум» АГ «Авилон» Николай Баскаков поделился мнением о новом кроссовере. Он отметил, что 95% продаж придутся на пятиместную версию, в то время как оставшиеся 5% будут занимать шестиместные модификации, доступные только по предварительному заказу. Баскаков оценил, что доля Aito Seres M7 в общем объеме продаж бренда увеличится на 7 процентных пунктов, достигнув 36%.

Эксперты отмечают, что Aito Seres M7 выделяется выгодной ценой при аналогичном оснащении по сравнению с конкурентами. Кроме того, модель приспособлена к российским дорогам благодаря повышенному клиренсу.

Автомобиль Aito Seres M7 оснащен гибридной силовой установкой общей мощностью 439 лошадиных сил. С такими параметрами кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды и проехать до 1100 км без необходимости подзарядки и заправки.

Емкость багажника составляет 686 литров при обычном положении второго ряда сидений. При складывании задних сидений объем увеличивается до 1 619 литров. Все сиденья оборудованы многослойными подушками для увеличения комфорта, отделка выполнена из кожи с текстурой Nappa высокого качества. Кроме того, автомобиль оснащен двойным звукоизоляцией, панорамной стеклянной крышей с люком и электронным управлением наклона.