Главная Новости Китайские автомобили Дилер поделился мнением о будущем кроссовера JAECOO J6
Новости

Дилер поделился мнением о будущем кроссовера JAECOO J6

Кроссовер JAECOO J6 может занять до 50% продаж бренда в России, конкурируя с Haval Jolion и Geely Cityray. Цены от 2,29 млн рублей.
Редакция
20.03.2026, 08:12·2 мин
Фото: Autostat.ru

Кроссовер JAECOO J6, который недавно поступил в салоны российских дилеров, может занять до 50% от всех продаж бренда на территории России. Об этом сообщила директор «Авилон OMODA» Мария Символокова в комментарии агентству «АВТОСТАТ». По ее словам, среди главных конкурентов новинки на отечественном рынке выделяются модели Haval Jolion, Haval H3, Belgee X50 и Geely Cityray.

В настоящее время российским покупателям доступны автомобили JAECOO J6 с передним приводом. Версии с полным приводом ожидаются в ближайшем будущем. Как отмечает Мария Символокова, корпоративные клиенты, вероятно, будут чаще выбирать комплектацию Актив, а среди частных покупателей наиболее востребованными станут варианты Комфорт и Престиж.

JAECOO J6 стал самой младшей моделью в линейке бренда, куда также входят кроссоверы J7 и J8. Новинка предлагается в трех комплектациях: Актив, Комфорт и Престиж. Для всех версий предусмотрен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., роботизированная коробка передач DCT6 и передний привод. Стоимость автомобиля варьируется от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.

Экстерьер JAECOO J6 отличает крупная радиаторная решетка, дизайн которой напоминает «китовый ус». Кроссовер оснащен полностью светодиодной оптикой и двумя линиями дневных ходовых огней. Передняя подвеска автомобиля выполнена по независимой схеме МакФерсон, а сзади установлена многорычажная конструкция. Дорожный просвет модели составляет 176 мм.

Источник

Авторынок россии (695)Китайские автомобили (878)Новинки (659)Suv (301)Кроссоверы (286)Дилеры (192)JAECOO (79)JAECOO J6 (4)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация