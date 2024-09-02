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Цены на полноприводный "Соболь" нового поколения NN были раскрыты дилером.

В продаже уже доступен новый вариант «Соболя NN» - фургон-комби на семь посадочных мест. Цена на эту модификацию начинается с отметки в 3 740 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем в паре с 6МКПП.
А
Антон Звонкий
02.09.2024, 15:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В продаже уже доступен новый вариант «Соболя NN» - фургон-комби на семь посадочных мест. Цена на эту модификацию начинается с отметки в 3 740 000 рублей.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем в паре с 6МКПП. Кроме того, в перечне опций присутствуют ABS, 9-дюймовый экран мультимедиа, парктроник, кондиционер, предпусковой подогреватель, камера заднего вида, а также подогревы сиденья водителя, лобового стекла и наружных зеркал.

Не менее важным является наличие автоматически выдвигающейся подножки под сдвижной задней дверью, что делает использование автомобиля более удобным.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на Carsweek.ru сообщалось о планах ГАЗ выпустить свою версию китайской автоматической коробки передач Fast Gear.

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