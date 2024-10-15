В Россию поступил электрический BMW i5 M60 мощностью 600 лошадиных сил. Цена уже известна.

В России доступен для приобретения новый BMW i5 M60 с мощным двигателем. Стоимость этой модели составляет 17 миллионов рублей, сообщает Autonews.ru. Автомобиль оснащен 601-сильной электрической трансмиссией и полным приводом, а также коробкой-автомат.

Презентация BMW i5 состоялась еще весной прошлого года, когда немецкий производитель обновил всю линейку 5-Series. В тот раз была представлена полностью электрическая версия i5.

Кроме того, автопроизводитель объявил о выходе версии M60 для 5-Series. Этот "заряженный" седан способен разогнаться до сотни километров в час всего за 3,8 секунды.

Для электрической модели 5-Series баварский премиум-бренд разработал уникальный набор опций, включая набор видеоигр от компании AirConsole. Пользователи могут использовать свои смартфоны в качестве джойстиков.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что следующее поколение BMW M3 будет представлено с двумя вариантами трансмиссий.