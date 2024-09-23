Как дилер заманивает клиента, а банк уже подтягивает: изучаем схему антикризисного автокредитования

В рамках Открытого диалога «Автокредитование. Как принять реальность и начать эффективно работать» на 11-й Конвенции РОАД, завершившейся в Петербурге, обсуждалась динамика автокредитования.

«Доля автокредитов в новых машинах точно будет падать, потому что существует прямая связь между ставкой Центробанка и стоимостью ресурса, которая влияет на размер платежа», — отметил Сергей Вайнер, директор по развитию ГК «Автополе».

Директор компании подчеркнул, что в условиях роста ставок Центробанка доля автокредитования будет снижаться, в то время как в сегменте автомобилей с пробегом ожидается рост данного вида финансирования.

Денис Кириллов из ГК «Эксперт Авто» согласился с коллегой, отметив, что размеры кредитов будут сокращаться, а первоначальный взнос увеличиваться с целью получения более низкого ежемесячного платежа.

Эксперты отметили, что на протяжении повышения ставки Центробанка объем автокредитования продолжал увеличиваться.

Сергей Вайнер также привлек внимание к теме кредитных продуктов с остаточным платежом, подчеркнув их потенциал для снижения текущего уровня платежей.

Вячеслав Дронов из «Эскпобанка» отметил, что программа с остаточным платежом может стать актуальной, и банкам предстоит работа над этим продуктом.

Эксперт Георгий Вихров подчеркнул, что доля кредитных машин китайских производителей на рынке остается высокой, что свидетельствует о стабильности спроса на автокредитование.

Ирина Попова из «Экспобанка» отметила, что интерес к покупке автомобилей сохраняется, и доля кредитования зависит от субсидий автопроизводителя и сотрудничества дилеров с банками.

Как подчеркнула Ирина Попова, важно, чтобы дилеры эффективно мотивировали клиентов на кредитную покупку, а банки обеспечивали качественную и быструю обработку заявок.