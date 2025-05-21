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Дилер объяснил условие для прекращения «серого» импорта автомобилей Lixiang

Li Auto закрыла каналы параллельного импорта, предлагая кроссоверы только через официального дистрибьютора. Новая стратегия бренда и мнение эксперта о влиянии на импорт автомобилей в Россию.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 08:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Li Auto с 15 мая закрыла все каналы параллельного импорта. Новая стратегия предусматривает реализацию кроссоверов L6, L7 и L9 только через официального импортера Sinomach Auto. Информация о мерах прекращения «серых» поставок будет обнародована на первой дилерской конференции Li Auto в России 21 мая.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николая Иванова, полностью ограничить импорт бренда Li достаточно сложно. Машины данного бренда ввозятся физическими лицами, купившими автомобили в Китае.

«Влиять на это сложно. Что может сделать Sinomach – снизить цены. Тогда они смогут конкурировать. Но пока разница в цене составляет 1 млн рублей, автомобили будут по-прежнему ввозить. Ждем официальных объяснений от Sinomach, чтобы разбираться в этом вопросе», - отмечает Николай Иванов.

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