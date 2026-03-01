Дизельные автомобили не ушли в прошлое — более того, "они начинают возвращаться"

В начале своей журналистской карьеры, когда я взял интервью у Маргарет Тэтчер, меня сразу окрестили молодым тэтчеритом. Позднее, работая обозревателем в Telegraph, некоторые называли меня крайним правым. Когда я стал редактором автомобильного отдела в Daily Mirror, меня и вовсе записали в коммунисты.

С тех пор мне приписывали самые разные ярлыки: от сторонника и лоббиста нефтяной индустрии до противника электромобилей. Однако стоит отметить, что за последние десять лет большую часть моих «автомобилей года» составляли именно электрокары: Jaguar I-Pace, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID. Buzz, Renault 5 и Renault 4.

На самом деле, я являюсь поклонником электромобилей. Тем не менее, это не мешает мне объективно говорить об их недостатках. Так, две недели назад в своей колонке я отметил, что новые электрокары, как правило, стоят дороже аналогичных моделей с ДВС, их страховка почти всегда обходится дороже, а обесценивание происходит быстрее и зачастую болезненнее с финансовой точки зрения.

Через неделю мой коллега Том Джервис подготовил и опубликовал в Auto Express подробный и интересный материал, посвящённый одному из ключевых вопросов современного автопрома: действительно ли электромобили дешевле? В его сравнительной таблице расходов на авто с ДВС и электрокары были приведены лишь сухие цифры, которые показали: зачастую покупка, страхование и последующая продажа бензиновых машин обходятся дешевле. В то же время, Том отметил, что обслуживание электромобилей в большинстве случаев стоит меньше. Более того, при условии доступа к выгодным тарифам на домашние зарядки или недорогим общественным станциям, подзарядка электрокаров оказывается дешевле, чем заправка бензиновых аналогов.