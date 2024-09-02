Детали интерьера нового кроссовера Jetour Х50 для российского рынка

Продажи Jetour X50 в России стартуют осенью 2024 года, покупателям будут доступны два варианта исполнения интерьера автомобиля: в черном цвете с красными акцентами и комбинированном светло-сером с синими элементами.

Салон компактного кроссовера Jetour Х50 продуман до мельчайших деталей. Мультифункциональное рулевое колесо имеет кожаную отделку и подогрев. Удобные сиденья с подголовниками интегрированного «спортивного» типа отделаны искусственной кожей с контрастной прострочкой и стильным объемным рисунком в зоне плеч. Подголовники могут быть отрегулированы по высоте. В стартовой комплектации водительское кресло имеет механическую регулировку положения в 6 направлениях, в более высоких – регулировку в 6 направлениях с электроприводами. Сиденье переднего пассажира имеет механическую регулировку в 4 направлениях. Предусмотрены передний и задний центральные подлокотники. Спинка сиденья второго ряда может быть сложена в пропорции 60:40.

Отделка передней и дверных панелей декорирована стильными геометрическими узорами, выполненными с помощью технологии лазерной гравировки. Такое дизайнерское решение подчеркивает высокотехнологичный стиль интерьера Jetour X50.

Цифровая приборная панель с диагональю 10,25” объединена с дисплеем мультимедийной системы такой же размерности и образует интегрированный панорамный экран. Информация на этом экране находится в поле зрения водителя и легко считывается. Все меню и информационные разделы для российского рынка проходят полную русификацию. Блок управления кондиционером вынесен отдельно для удобства использования.

Jetour X50 имеет встроенный Bluetooth-модуль для подключения мобильного телефона, 2 USB-разъема (Type-C + Type-A) на центральном тоннеле, 2 USB-разъема на заднем ряду. Предусмотрена поддержка платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto с подключением по беспроводному каналу, позволяющая отобразить привычный интерфейс мобильного телефона на основном экране мультимедиа. Панель беспроводной зарядки мощностью 50 Вт обеспечивает дополнительное удобство, позволяя заряжать телефон во время поездки без лишних проводов. Интеллектуальный голосовой помощник на русском и английском языках в автономном режиме всегда готов прийти на помощь. Устанавливается камера заднего вида и (в максимальной комплектации Luxury) система кругового обзора 360о. Автомобиль оснащается аудиосистемой с 6 динамиками.

Для комфорта пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды системы вентиляции, обогрева и кондиционирования. Передние сиденья во всех комплектациях имеют подогрев. В максимальной комплектации Luxury кроссовер оснащается люком в крыше.