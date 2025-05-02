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Третий стюард Гран При Майами – Дерек Уорик

Дерек Уорик станет третьим стюардом Гран При Майами вместе с коллегами из DTM и Формулы 2, 3, E. FIA назначила их наразбирательства спорных ситуаций.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.05.2025, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший гонщик Формулы 1 и чемпион «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик получил предложение от FIA возглавить коллегию третьих стюардов на Гран При Майами.

Вместе с ним в этой роли будут работать опытный стюард из серии DTM Феликс Холтер и представитель стюардов из мира Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E Матьё Реммери.

В сезоне 2025 года на подобные должности были приглашены: Энрике Бернольди для Гран При Австралии и Саудовской Аравии, Педро Лами для Китая и Японии, а также Витантонио Лиуцци для Бахрейна.

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