Третий стюард Гран При Майами – Дерек Уорик

Бывший гонщик Формулы 1 и чемпион «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик получил предложение от FIA возглавить коллегию третьих стюардов на Гран При Майами.

Вместе с ним в этой роли будут работать опытный стюард из серии DTM Феликс Холтер и представитель стюардов из мира Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E Матьё Реммери.

В сезоне 2025 года на подобные должности были приглашены: Энрике Бернольди для Гран При Австралии и Саудовской Аравии, Педро Лами для Китая и Японии, а также Витантонио Лиуцци для Бахрейна.