Главная Новости Cadillac F1 Оригинал: Дэн Таурисс: Мы не хотим быть похожими на других Переписанный заголовок: Дэн Таурисс: Нам не нужно быть как все
Новости

Оригинал: Дэн Таурисс: Мы не хотим быть похожими на других Переписанный заголовок: Дэн Таурисс: Нам не нужно быть как все

Cadillac F1: новая команда Формулы 1, готовится к дебюту в чемпионате. Представители GM и TWG Global делятся планами и перспективами проекта. Штат более 350 сотрудников будет работать на трёх базах в США и Великобритании. Ожидания от гонщиков и планы долгосрочного успеха в интервью главы TWG Motorsports.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.05.2025, 15:02·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Новая команда Формулы 1 Cadillac F1, планирующая присоединиться к чемпионату в 2026 году, активно готовится к этому важному событию. Первая официальная презентация прошла во время уик-энда в Майами, где руководство и представители компании General Motors поделились видением будущего проекта.

Команда Cadillac F1 является совместной инициативой General Motors и инвестиционной компании TWG Global, которая владеет активами американской команды Andretti – инициатора появления Cadillac F1 в мире гоночного спорта. В настоящее время в штате команды числится около 350 сотрудников, но планируется наращивание этого числа до 1000 человек. Они будут работать на трех базах в США и Великобритании. Разработка и производство силовых установок поручены инженерам команды в Индианаполисе и Шарлотте, штат Северная Каролина, а конструкторский отдел находится в Сильверстоуне.

Глава TWG Motorsports Дэн Таурисс подчеркнул, что выбор гонщиков для Cadillac F1 – ответственный процесс. «Важно учитывать множество факторов при выборе гонщика для команды Формулы 1. Нам нужно время для анализа и сбора информации. Результаты на трассе и опыт играют важную роль. С учетом того, что команда новая, крайне важно получать адекватную обратную связь от гонщиков как на трассе, так и в симуляторе. Принятие правильного решения требует тщательного подхода», - отметил он.

Таурисс также уточнил, что Cadillac F1 рассматривает различных кандидатов, включая американских гонщиков. «Мы стремимся, чтобы наш выбор был оптимальным, поскольку успех команды зависит от гонщика. Мы хотим, чтобы этот человек был мотивирован к достижению высоких результатов», - подчеркнул глава TWG Motorsports.

«Наша цель – сформировать сильное командное сообщество поклонников Cadillac F1 и обеспечить коммерческий успех. Мы стремимся к уникальности и инновациям, и готовы использовать смелые подходы для достижения этой цели. Считаю, что именно такие компоненты составляют успех в мире Формулы 1», - добавил Таурисс.

Источник

Cadillac F1 (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация