Расследование дела о вымогательстве против бывшего руководителя команды завершено

Королевский суд Риддинга принял решение закрыть дело против двух обвиняемых в попытке вымогательства денег у неназванного бывшего руководителя команды Формулы 1.

В начале марта текущего года Райану Хилтону и Саре Вестбери были предъявлены обвинения, однако судебное слушание, запланированное на вторник, не состоялось, так как судья принял решение закрыть дело. Оба обвиняемых ранее отрицали свою причастность к предъявленным обвинениям.

По информации издания Racingnews365, у них имеется информация об имени бывшего руководителя команды, но издание не имеет права раскрывать его личность.