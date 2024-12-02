Проблемы с датчиками давления в шинах у Haval F7 и F7x

Автожурнал «За рулём» привлек внимание к популярной модели Haval F7/F7x производства Китая. Этот представитель городских кроссоверов рассматривается как конкурент Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Geely Tugella в своем классе.

На вторичном рынке цена на автомобиль начинается от 1,7 млн рублей за более ранние версии. Многие из доступных к продаже автомобилей имеют пробег менее 100 тысяч километров. Особенностью этого кроссовера является отсутствие атмосферного двигателя и использование только роботизированной трансмиссии, что потенциально влечет за собой дополнительные издержки на обслуживание, отмечают эксперты.

Как сообщает издание, только около 10% из 1,5 тыс. F7/F7x с пробегом достигли 100 тысяч км. Лишь 1,5% автомобилей имеют пробег 150 тысяч км, а всего несколько десятков машин пробежали 200 тысяч км. Тем не менее, цены на данные автомобили не снижаются ниже 1,5 млн рублей, что свидетельствует о хорошей востребованности этой китайской модели.

Фото: Carsweek.ru

Среди преимуществ Haval F7/F7x владельцы отмечают качество сборки, стойкость к коррозии, комфортную подвеску, дорожный просвет в 19 см, вместительный салон и насыщенное электронное оснащение.

Особую похвалу заслуживают работа мультимедиа, встроенная навигационная система и камеры кругового обзора. Также пользователи высоко оценивают настройки роботизированной трансмиссии и качество шумоизоляции в салоне.

Среди основных жалоб можно выделить маленький объем топливного бака (56 л), что при расходе в городе от 12 до 15 литров на 100 км (для версий с двигателем 2.0) вызывает затруднения. Вторым наиболее распространенным недостатком называется работа роботизированной коробки передач. Мнения владельцев на этот счет разделились: одни хвалят, другие критикуют, возможно, все зависит от стиля вождения.

Третье обсуждаемое расхождение связано со шумоизоляцией. Пользовательский опыт показывает, что оценки этого параметра зависят от предыдущего автомобиля владельца. К числу недочетов также относятся проблемы с бортовыми часами, отставание на несколько минут за месяц, а также несовершенное закрывание дверей.

Фото: Carsweek.ru

По данным обследования, поломки встречаются нечасто. Один из автовладельцев отметил, что первая неисправность возникла на 180 000 км - подвесной подшипник начал шуметь. Отзывы о подвеске, как и о рулевой рейке, звучат редко - при разумной эксплуатации на дорогах с приличным покрытием все детали прослужат без проблем до 120-150 тысяч км.

Бывают случаи коробления тормозных дисков после 5-15 тысяч км, возможно, это связано с дефектными запчастями или эксплуатацией автомобиля в жарком климате или по гористым дорогам. В таких ситуациях гарантийные обязательства могут быть не распространены. Некоторые владельцы жалуются на отказы датчиков давления в шинах. Недостатки в работе другой бортовой электроники встречаются редко по сравнению с аналогичными китайскими моделями.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что производство кроссовера Haval M6 начнется в Калужской области.